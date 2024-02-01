دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

العالم – نقطة تواصل

دعوى دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم حقيقة الكيان الإجرامية، وجرجرته للمرة الأولى إلى ساحة القضاء الدولي.

وتعد هذه الدعوى سابقة تاريخية أشعلت وأشغلت المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي، فتفاعل النشطاء عبر تداول مقاطع الفيديو والبوستات ذات الصلة.

وحصدت الفيديوهات ذات الصلة مشاهدات وتفاعلات كثفية، إضافة إلى الصور والبوستات، وكان هاشتاغ #محكمة­_العدل_الدولية الأعلى تداولا هذا الأسبوع في المنصات الرقمية العالمية ومنها منصات دول الخليج الفارسي.

في أول تعليق كتب جابر الحرمي: لأول مرة يتم جرجرة الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية ويتم قبول الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة ورفض دعوى الكيان الإسرائيلي برد الدعوى.

وكتب عابد الضمور: شكرا جنوب أفريقيا.

وكتب الناشط السياسي البحريني عبد الجليل الخليل: بعد قرار محكمة العدل الدولية الحكومات العربية والإسلامية عليها أن تستثمر هذه القرارات وتزيد في الضغط على حلفاء الصهاينة لوقف الحرب.

عبد الله الشايجي كتب: يوم تاريخي أسود للصهاينة وأعوانهم وداعمهم، يوم إدانة وسقوط وفضح غطرسة الصهاينة واضح تتجه محكمة العدل الدولية في لاهاي لقبول دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بانتهاك وارتكاب خرق لاتفاقية الإبادة البشرية.

وكتب فتحي الجبل: شكرا جنوب أفريقيا على شجاعتك وما قمت به من تقديم دعوى ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية فيما عجزت الدول العربية والإسلامية من تقديم الدعوى خوفا على مصالحها أمام الغرب.

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