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مشاهد التحام "كتائب القسام مع قوات الاحتلال غرب خان يونس

الخميس ٠١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاهد التحام مجاهديها مع آليات جيش العدو الصهيوني المتوغلة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

العالم - فلسطين

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر مشاهد التحام مجاهديها مع آليات جيش العدو الصهيوني المتوغلة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبثت "كتائب القسام" في مقطع الفيديو قيام مجاهديها بتفخيخ فتحات الأنفاق ومرابض الصواريخ قبل استدراج قوات العدو الصهيوني إليها، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط صهاينة وجرح آخرين.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت في وقت سابق " إن مجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود العدو تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

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