عشرات الشهداء والجرحى بقصف عنيف لطيران الإحتلال بقطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

في استهداف واحد لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد30 مدنيا واصيب العشرات في قصف على مربع سكني مكتظة بالنازحين.

واستهدف القصف منطقة حكر الجامع واكد الدفاع المدني انه لا يزال هناك الكثير من الضحايا تحت الانقاض.



مدينة دير البلح تشهد قصفا جويا ومدفعيا لم يتوقف منذ24 ساعة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ المدينة، وطال القصف مناطق في مخيمي النصيرات الشاطئ.

وخلف القصف الإسرائيلي دمارا هائلا في المنطقة وتدميرا مباشرا للبنية التحتية والمناطق السكنية.



وفي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة ايضا اسشتهد واصيب العشرات غالبيتهم من النساء والاطفال في قصف لطيران الاحتلال استهدف مناطق النازحين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة حي الرمال بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية ان طائرات الكواد كابتر، المسيّرة أطلقت النار صوب المواطنين قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد وجرح العشرات بينهم جلهم من النساء والاطفال.

وفي مدينة غزة شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على منطقة مربع السرايا.

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