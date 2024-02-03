إدانات وتحذيرات من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

العالم – خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان وخلال استقباله مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون اليمن هانس غرودنبرغ دان العدوان الأمريكي واعتبره نتيجة لاستمرار واشنطن في اتباع نهج خاطئ وفاشل في حل المشاكل باللجوء إلى القوة والعسكرة.

بينما اشاد غرودنبرغ بموقف الجمهورية الإسلامية والتزامها بالاستقرار والأمن في المنطقة مشددا على ضرورة حل جذور الأزمات الإقليمية عبر توظيف القدرات الإقليمية.

إلى ذلك، وصف السفير الإيراني في سورية حسين أكبري، في تغريدة على منصة 'إكس'، الهجمات الأميركية بالإرهابية'، وقال انها ترمي إلى 'تعويض هزائم الكيان الاسرائيلي في غزة، لافتاً إلى إنه وخلافاً للإدعاءات بأن العدوان استهدف قواعد ومستشارين إيرانيين، كان الهدف منه إستهداف البنية التحتية المدنية لسورية إنتقاماً من المجتمع المقاوم السوري الذي وقف طوال السنين الماضية الى جانب قضية المقاومة.

روسيا وصفت على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العدوان بأنه تجاهل تام لمعايير القانون الدولي، مشيرة إلى سعي موسكو لمناقشة الوضع الحالي بشكل عاجل في مجلس الأمن الدولي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية:"إن تلك الضربات الجوية هدفها الأساسي زيادة تأجيج الصراع في المنطقة.. أمريكا تحاول إغراق أكبر دول المنطقة في الصراعات".

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اعتبر الشرق الأوسط منطقة غليان يمكن أن تنفجر في أي لحظة داعياً جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

عربيا أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي عن تضامنه مع العراق وأمنه وسيادته ووحدة أراضيه، مشددا على أهمية الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وأولوية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل كامل ودائم.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية 'علي القحوم'، دان بشدة العدوان الأمريكي على سوريا والعراق مؤكدا وقوف اليمن وتضامنه مع حركات المقاومة في سوريا والعراق وفلسطين والمنطقة.

فيما استنكرت حركتا حماس والجهاد الاسلامي بأشد العبارات العدوان الأميركي واعتبرته تصعيدا خطيرا وتعديا على سيادة البلدين مشيرة في بيان إلى إن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الذي يصب الزيت على النار في المنطقة.

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