جنود الإحتلال يداهمون منازل المواطنين في حوسان ويخربون ممتلكاتهم

العالم – خاص بالعالم

وقال جمال سباتين رئيس مجلس قروي حوسان:"في الساعه 4:30 فجرا دخل جيش الاحتلال المنزل بما يقارب 40 جندي وقاموا بتكسير الابواب الرئيسية للمنزل واجروا تحقيق موضعي معي ومع ولدي داخل الصالون ثم انسحبوا".

الجنود يقتحمون منازل المواطنين بطريقة همجية دون الاكتراث لخصوصيتها خاصة خلال ساعات الليل ويحطمون محتوياتها ويعتدون على أفرادها في مشهد بات يتكرر بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر في عموم الضفة الغربية

يشار أن قرية حوسان يحاصرها الاحتلال بشارع التفافي ومستوطنة وصادر مساحات من أراضيها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...