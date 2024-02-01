سموتريتش: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

العالم-الاحتلال

وقال في تصريحات صحفية يوم الخميس "في تقديري، لن يكون هناك اتفاق (مع حماس).. ولا أريد خداع عائلات (الأسرى). ما يؤدي إلى اتفاق وعودة معظم المختطفين هو فقط أن نظهر تصميما ويستمر الجيش في تشديد الضغط على (قائد حماس في غزة) يحيى السنوار. السنوار الآن".

وتابع: "لن نستسلم تحت أي ظرف من الظروف بإطلاق سراح مئات وآلاف الأسرى الفلسطينيين". مطالبا بـ"التصميم والقبضة الحديدية" وممارسة مزيد من الضغط على السنوار.

وأضاف "هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها.. لا يمكننا أن نكون جزءا من وقف الحرب والإفراج الجماعي عن الاسرا. في تقديري، لن يكون هناك اتفاق".

بدوره، هاجم وزيرُ الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير أي اتفاق محتمل مع حماس.

وقال أنه لن يوافق على إطلاق سراح واسع للأسرى الفلسطينيين، في ضوء ما جاء في التقارير المختلفة المتعلقة بالصفقة المحتملة، والتي تشمل وقفا مؤقتا للقتال، بالإضافة إلى الإفراج على آلاف الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الخارجية القطرية إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بـ"إيجابية.. وننتظر ردهم".

بدوره، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حتى اللحظة.