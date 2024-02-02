الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مدينة رفح.

وأصيب مواطنان أحدهما نازح داخل مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس وأخرى لطفلة جراء قصف جوي إسرائيلي لمنزل في الحي القريب من المستشفى.

أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة تزامنًا مع قصف مدفعي على مدينة خانيونس

وعثر على 12 شهيدا من عائلة شراب ارتقوا جراء قصف الاحتلال منزلهم قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس؛ وهم:

سليم ديب شراب

زوجته زينات شراب

حسام سليم ديب شراب

احمد سليم ديب شراب

مصطفى سليم ديب شراب

ميرفت سليم ديب شراب

نائلة سالم خضر شراب

حنان حسام سليم شراب

زينات حسام سليم شراب

رهف حسام سليم شراب

علاء حسام سليم شراب

عصام حسام سليم شراب

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انه في مستشفى الأمل هناك نقص حاد في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين، ما اضطرها لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين، للحفاظ على ما تبقى من طعام، كذلك نقصان في حليب الأطفال ما يهدد حياة الرضع بالجفاف، إلى جانب النقص في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

قلقيلية: الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من باقة الحطب وشابا من عزون ويقتحم حجة

من جهتها، افادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في قرية باقة الحطب، واعتقلت شابا من بلدة عزون واقتحمت قرية حجة، شرق قلقيلية.

وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب، وداهم الجنود عددا من منازل المواطنين وفتشوها وعاثوا فيها خرابا، واعتلوا أسطحها، وشنوا حملة اعتقالات واسعة طالت 11 مواطنا، وهم: الفتى طارق سمارة، ومشهور سمارة، وعودة أبو طبيخ، وشاهر سليم برغوثي، وأكرم زلف، وطارق سمارة، وعمرو سمارة، وورد زلف، وعمرو النصر، وعبد الصمد النصر.

وأفادت مصادر محلية في عزون بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت عزون وانتشرت في عدة أحياء وشوارع، وداهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد شاكر رضوان واعتقلوه عقب تفتيش منزل ذويه والتخريب في محتوياته.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حجة وسيرة آلياتها في شوارع وأحياء القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مستوطنون يهاجمون الساوية جنوب نابلس ويحرقون مركبة

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبة أحد المواطنين على أطراف بلدة الساوية جنوب نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن عصابات المستوطنين المدججة بالأسلحة الرشاشة، هاجمت منازل المواطنين القاطنين في منطقة الجورة الواقعة على أطراف بلدة الساوية، وأحرقوا مركبة أحد المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين.

الاحتلال يقتحم بيت فجار

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة مناطق فيها، وسط مواجهات مع الشبان أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركز في منطقة أبو دعجان.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة ايضا، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز صرة غربا، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة.