وزير حرب الاحتلال: نواص تقدمنا بخان يونس.. وهدفنا القادم رفح

العالم - الاحتلال

وبحسب شبكة (CNN)، أضاف غالانت "كما جاء في بيان وزارة حرب الكيان الصهيوني " قوله: "نحقق مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا"، حسب تعبيره.

واندلع قتال عنيف في المدينة الجنوبية في الأيام الأخيرة، وتحديدا حول مجمع المستشفيات الذي يحتمي به آلاف الأشخاص، وفقا لمجموعة إغاثة.

وفي الماضي، زعم كيان الاحتلال كعادته أن "حماس" تستخدم المستشفيات وغيرها من البنى التحتية كغطاء للأنفاق والعمليات العسكرية.

ووفقا لمزاعم غالانت، فإن قوات الإحتلال قتلت حتى الآن ما يقدر بنحو 10000 من مقاومي حماس، وأصيب 10 آلاف آخرين"، وقال إن "هذه ضربة خطيرة تؤدي إلى تآكل قدرات حماس".

وفي ختام تقرير شبكة (CNN)، نوهت الاخيرة الى انها لا تستطيع التأكد من هذه الأرقام التي اعلنها غالانت بشكل مستقل.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 119 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وقالت وزرة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الخميس إن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و 190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويجدر بالذكر أن حصيلة العدوان الصهيوني وصل إلى 27.019 شهيدًا و 66.139 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.