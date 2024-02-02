شاهد.. الاحتلال يقتحم جنين وسط اشتباكات مع المقاومين

العالم – خاص بالعالم

بالتواصل مع العدوان على قطاع غزة ،شهدت الضفة الغربية اقتحامات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة،حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف وتدمير البنية التحتية فيها خلال اقتحاماتها المتكررة.

واقتحمت ثماني آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين من جهة حاجز الجلمة، تزامناً مع اقتحام قوة أخرى،المدينة من جهة شارع نابلس جنوباً.

وحاصر جنود الاحتلال حي المراح ووادي عز الدين القسام في المنطقة الشرقية من جنين، وداهموا منازل عدة.وسُمع صوت أعيرة نارية لدى توغل قوات الاحتلال، ودوّت صفارات الإنذار في المدينة ومخيم جنين.

وأصيب فلسطيني بعد أن صدمت دورية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين،كما أن آليات عسكرية اقتحمت البلدة وانتشرت في أحياء عدة منها.

وفي الأثناء، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة حوسان، حيث داهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها وخلفت خرابا كبيرا واعتقلت عشرات الفلسطينيين، ، والتي طاولت العشرات من المواطنين على الأقل، بينهم نحو ثمانية عشر طفلاً، جُلهم اعتقلهم الاحتلال كرهائن، فيما توزعت بقية الاعتقالات على باقي محافظات الضفة.كما أغلقت مداخل البلدة بحواجز إسمنتية وسواتر ترابية، وأعلنت البلدة منطقة عسكرية مغلقة مع استمرارها في عمليات الدهم.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان شمالي مدينة أريحا في غور الأردن.

ومع تواصل جيش الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات متكررة في مدن الضفة الغربية، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني،اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس،أكثر من أربعين مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وبذلك تجاوزت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ستة الاف و أربعمئة شخصاً، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.