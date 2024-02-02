شاهد.. مراسلة العالم: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين

العالم - خاص بالعالم

وقالت أن عدد من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، قوامها 10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال توجهت نحو حي المراح بالمدينة، وداهم جنود الاحتلال منزلا، في الحي، فيما انتشرت قوة أخرى في حي البيادر، وسط مواجات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

وأكدت الزميلة راية عروق أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من حاجز الجلمة برفقة جرافة.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال واستهدفوهم بالرصاص الحي واندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..