الاونروا توقف عملياته بغزة.. والصحة العالمية تحذر من موت اهاليها جوعاً

وأوضحت الوكالة الأممية أنه في حال بقي تمويلها معلقا فإنها ستضطر على الأرجح الى وقف عملياتها في القطاع بحلول نهاية شباط/ فبراير.

وكانت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتا بعد اتهام كيان الاحتلال الإسرائيلي عددا من موظفي الأونروا في الضلوع بعملية طوفان الأقصى.

الموت جوعاً



من جانبه، صرح مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية 'مايكل راين' أن سكان قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.



وخلال مؤتمر صحافي، قال 'راين' إن سكان غزة ليسوا طرفا في الحرب، وهم يموتون جوعا، ويتم دفعهم نحو الهاوية، محذرا من أن البرد القارس ونقص الأغذية يخلقان ظروفا ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة على نطاق واسع.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 'تيدروس أدهانوم 'إن المنظمة تواجه تحديات مستمرة في إطار دعم النظام الصحي في غزة.