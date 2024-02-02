فيديو خاص: قوات الاحتلال تنهال ضربا على شاب، لماذا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في الضفة الغربية: في بيت لحم كان هناك اقتحام لبلدة بيت فجار جنوبا وقام الاحتلال باطلاق القنابل الغازية على منازل المواطنين ما ادى الى حالات اختناق جراء كثافة الغازات المستخدمة ضد المواطنين، دون ان تسجل اعتقالات.

واضاف: في منطقة الطبقة التابعة لمدينة دورا غرب الخليل اقتحم جيش الاحتلال فجرا منزل الشهيد معتز قبيش وقام بتحطيم محتوياته، مشيرا الى ان الشهيد معتز قبيش كان قد ارتقى بإطلاق النار عليه قبل اسبوع خلال اقتحام لجيش الاحتلال.

وتابع مراسلنا: وفي الخليل قام جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية بالانتشار في مناطق متفرقة من المدينة وتسيير آلياته العسكرية واقتحام منزل مواطن معتقل لدى الاحتلال من عائلة القواسمة، وقام بالاعتداء على شقيقه بالضرب المبرح.