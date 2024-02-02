السيد خاتمي: ايران الاسلامية الدولة الاكثر استقلالا في العالم

العالم- ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الاسلام خاتمي قال في خطبة الجمعة اليوم: ان "عشرة الفجر" المباركة (1- 11 فبراير / شباط ) هي من أيام الله؛ مبينا انه كان في ايران يحكم ملك مستبد مثل فرعون يقتل ويسجن وينفي ويبيع البلاد.

وتابع : لا يزال شعب طهران لم ينس جريمة " 17 شهريور هـ ش، الدموية" (8 سبتمبر عام 1978)؛ لكن الله تعالى ازال شر هذا الفرعون عن الشعب الإيراني؛ مؤكدا بان الصامدين على درب الاسلام سيكون النصر حليفهم وفقًا لشهاد القرآن الكريم، وبفضل تضحيات الشعب بلغت الثورة الاسلامية المباركة عامها الـ 45.

وأشار خطيب جمعة طهران : انني اوجه بهذه الكلمات خطابي إلى الناس كافة، وخاصة الجيل الصاعد، فان نتائج الثورة الاسلامية لا تقتصر على تغيير نظام ما، بل التحول من خطاب إلى خطاب آخر، بما في ذلك :

الأول - هو التحول من خطاب عزلة الإسلام إلى حضور الدين في المشهد، والآن بعد 45 عامًا، من الواضح أن سلالة بهلوي حاولت نزع الشرعية عن الإسلام، لكن الإسلام ظهر على الساحة وتمت بناء على هذا الدين المبين كتابة دستور البلاد.

وتابع : الثاني هو التحول من خطاب العبودية للقوى العالمية، إلى خطاب الاستقلال؛ مبينا ان إنجلترا سلمت ايران إلى أمريكا عام 1953؛ حيث كان النظام البهلوي بمثابة محمية للولايات المتحد، ولكن بفضل الثورة الإسلامية أصبحت البلاد مستقلة واليوم نحن فخورون بأن الدولة الأكثر استقلالية في العالم هي جمهورية إيران الإسلامية.

وفي إشارة إلى حرب غزة، قال آية الله خاتمي : ان ارتقاء نحو 27 ألف شهيد، و65 ألف جريح في غضون 119 يوما، يخلد في اذهاننا أحزان غزة؛ مؤكدا بان الصبر والنصر لا ينفصلان، والنصر سيتبع الصبر قطعا.

وأشار إلى إعلان قطر حول اتفاق بين المقاومة بغزة مع الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار، مؤكدا : أن الشرطين اللذين تؤكدا عليهما حماس لوقف إطلاق النار، معقولان.

واوضح، ان الوقف الدائم لجميع الاعتداءات والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرى الصهاينة، هما شرطان صحيحان؛ موجها النصيحة الى المقاومة بان تبقى حذرة في ظروف الهدنة ايضا.