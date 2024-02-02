شاهد.. جولة لنتنياهو يفضح خلالها خسائر جيشه الفادحة!

العالم- فلسطين المحتلة

وخلال جولة تفقدية لنتنياهو في أحد المستشفيات التقى جنودا جرحى أحدهم فقد كلتا ساقيه.



وفي مقطع مصور يظهر نتنياهو وهو يتحدث مع أحد الجنود الجرحى الذي قال له إنه كان يتحصن مع جنود آخرين في مبنى؛ حيث أصابتهم قذيفة "آ ربي جي"، ما تسبب بقتل اثنين من رفاقه، وإصابته إصابة بالغة.



كما التقى نتنياهو جنديا آخر بترت ساقاه، حيث كشف أن وحدته بقيت تقاتل لمدة أسبوعين كاملين بلا توقف، وقال إنه كانت هناك أحداث طوال كل ليلة.



وحول كيفية إصابته قال إنهم وجدوا فتحة نفق في أحد المباني، لكن المبنى كان مفخخا بالمتفجرات وتم تفجيره بنا، حيث قتل 4 من رفاقي على الفور، وأصيب 5 آخرون إصابات بالغة.



وبحسب جيش الاحتلال، فقد بلغ عدد القتلى من الضباط والجنود 224 منذ العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن العديد من المحللين يشككون في هذه الأرقام ويعتقدون أنها أكبر من ذلك.



ويبدو أن هذا الشريط يؤكد وجهة نظر المحللين، فقد قتل بعملية واحدة 4 جنود على الفور، وقلما تحدث جيش الاحتلال عن مقتل أكثر من جندي أو اثنين كل يوم.