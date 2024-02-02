أجواء الخلافات بين قادة الاحتلال حول مقترحات الهدنة وتبادل الأسرى

العالم – العين الإسرائيلية

كما يلقي البرنامج الضوء على تسريبات الاعلام العبري حول صفقة تبادل الاسرى الجاري التفاوض بشانها واتكلم نتنياهو عن عدد الاسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم.

وفيما يتعلق بتسريبات الاعلام العبري في نقطة الخلاف التي تتمثل في نوعية الاسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وليس أعدادهم وحول دلالات ذلك، اكد صالح ابو عزة الباحث والمتابع للشأن الاسرائيلي من بيروت، ان هنالك خلاف سابق حول العدد في انهم لا يريدون الافراج عن عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين، بحيث تصبح صورة نصر للمقاومه الفلسطينيه.

ولفت أبو عزة إلى أنه الان حينما تم تجاوز هذه المسألة والرضوخ لشرط المقاومة الفلسطينية حول العدد فانتقلوا الى مسأله النوعية وخاصة أنهم لديهم حساسية كبيرة من مصطلح"أسرى ملطخة ايديهم بالدماء" هكذا يصفونهم دائما مقارنة بصفقات سابقة كانت قد اجريت مع حزب الله في لبنان ومع القياده العامه للجبهه الشعبية في عام 1985، حيث اجريت مع المقاومة الفلسطينية نجد أن الاسرائيلي كان كثيرا ما كان يهول من وقع النوعية الا انه كان يرضى في نهاية المطاف ويتجاوز هذه النقطة ويتم الافراج عن اسرى شاركوا في عمليات فدائية ضد الاسرائيليين.

وبحث البرنامج في موضوع أن أي صفقه تبادل للاسرى تتزامن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ستؤدي الى تفكيك الحكومة الصهيونية الحالية هذا ما يقوله بن غفير وسموتريتش لنتنياهو الذي ما زال متمسكا بهذه الحكومة خشيه الذهاب الى انتخابات مبكرة.

ضيف البرنامج:

- صالح ابو عزي الباحث والمتابع للشان الاسرائيلي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...