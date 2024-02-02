فيديو خاص: انقطعت اخبارهم 3 ايام ثم وصلوا؟!!

العالم - العالم خاص

هذا فيما تعاني مستشفيات القطاع من انعدام الامكانيات الضرورية من ادوية وادوات وغير ذلك، وكانت مساعدات محدودة وصلت القطاع، جزء منها كان ادوية تم ايداعها في مستودعات وزارة الصحة ليتم توزيعها على المستشفيات.

كما ان تقطع الطرق جراء القصف ايضا جعل معظم المشافي في ازمة حقيقية وعلى وشك الخروج عن الخدمة نهائيا.

واضافت مراسلتنا ان هناك اصابات وعددا من الشهداء في مستشفى الامل ومحيطه، فيما ترابط دبابات الاحتلال بالقرب من مستشفى الشفاء، القريبة من منطقة الانصار التي تحولت الى منطقة اشتباكات بين المقاومة والاحتلال.

واشارت الى وصول جثامين 3 شهداء الى المستشفى هم شقيقان وابن عمهما كانوا قد استشهدوا في قصف طائرة استطلاع لمنزلهم بصاروخ، وهم من عائلة ابوزايدة.

واوضحت ان هؤلاء قطع الاتصال بهم منذ 3 ايام، واليوم عثر على جثثهم، ما يعني انه كلما انسحب الاحتلال من منطقة فينكشف المزيد من جرائمه في القطاع.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ....