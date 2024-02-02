تعرف على قرار الإتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الحكم فغاني

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وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص : تلقينا العديد من الاستفسارات حول توجيه الإنذار الثاني، وبالتالي قرار طرد لاعب منتخب العراق رقم 18 (أيمن حسين) من قبل الحكم "علي رضا فغاني" عند الدقيقة 77 من مباراة الدوري الـ16 لكأس آسيا 2023.

وأضاف البيان : يود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الرد على هذه الاستفسارات من خلال تقديم شرح كامل لقوانين اللعبة، والأساس المنطقي المتعلق بقرار الحكم فغاني.

وتابع : لقد تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب نفسه في الدقيقة 77 بسبب (تأخيره المفرط في العودة الى ارضية الملعب)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق ذلك.

وأكمل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم : وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي تلقاه أيمن حسين كان قرارا صحيحا من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب، وعليه يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحزم، الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها.