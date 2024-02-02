القبض على 4 إسرائيليين في الاردن والسبب؟

العالم- الاردن

وأوضح المصدر، أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ، وليس من بينهم جنود، وتمت إعادتهم بالقنوات والشد بين الأردن و"إسرائيل" عمليات تسلل من وإلى الاردن وكيان الاحتلال، ففي شهر يوليو العام عام 2023، تم القبض على 7 أشخاص تسللوا إلى مناطق إسرائيلية متاخمة للحدود الأردنية.

وفي الشهر التالي من ذلك العام، اعتقل الجيش الأردني شخصا إسرائيليا حاول التسلل عبر الحدود إلى المملكة.

يشار إلى أن "إسرائيل" والأردن تربطهما اتفاقية تطبيع منذ عام 1994.