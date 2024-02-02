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بيان المقاومة الإسلامية بلبنان حول استهدافها مواقع اسرائيلية

بيان المقاومة الإسلامية بلبنان حول استهدافها مواقع اسرائيلية
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع "‏رويسات العلم" في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

العالم- لبنان

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر يوم الجمعة 02-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

‏ ‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 02-02-2024 م
‏21 رجب 1445 هـ

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