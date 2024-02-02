'المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة' في غزة قيد الإنشاء

العالم - الاحتلال

وحسب "أسوشيتد برس"، يأتي هذا الدمار في الوقت الذي قال فيه الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية، ما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

في حين لا يمثل الهدم على طول المسار سوى قطعة صغيرة من الضرر الأوسع الذي خلفته الحرب بين الكيان الاسرائيلي و"حماس" في غزة، والذي يشير أحد التقييمات إلى أنه ألحق الضرر أو دمر نصف جميع المباني داخل القطاع الساحلي.

وأشار المسؤولون "الإسرائيليون" إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، وهو ما يقولون إنه قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر الذي شنته "حماس" عبر الحدود، والذي أدى إلى إشعال الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر حسب قولهم، وذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية بعدم تقليص مساحة غزة.

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة عندما سألته وكالة "أسوشييتد برس"، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل"، ومع ذلك، اعترف الجيش بأنه هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول حكومي صهيوني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الداخلية الجارية، أن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء.

ومع ذلك، فإن نطاق عمليات الهدم يثير التساؤلات حول مدى "مؤقتية" المنطقة العازلة المحتملة.

ولغزة حدود يبلغ طولها حوالي 60 كيلومترا (37 ميلا) معالكيان الإسرائيلي، مع دعمها للبحر الأبيض المتوسط، حيث أن إنشاء هذه المنطقة العازلة سيشغل حوالي 60 كيلومترا مربعا (23 ميلا مربعا) خارج قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 360 كيلومترا مربعا (139 ميلا مربعا).

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية من "Planet Labs PBC" التي حللتها وكالة "أسوشييتد برس" دمارا كبيرا في المباني والأراضي التي تم تجريفها بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع)، وعلى بعد ما يزيد قليلا عن 4 كيلومترات (2.5 ميل) شمالا، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى "ترابية عارية" على طول المنطقة العازلة المحتملة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أثارت مع "إسرائيل" مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة.

والثلاثاء الماضي، أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي رفض الولايات المتحدة "تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في تقرير أن "إسرائيل" هدمت 1100 مبنى من المباني القريبة من الحدود داخل قطاع غزة وسط تحذيرات أمريكية بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.

وأفاد التقرير بأن جيش الإحتلال يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من الحدود على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.