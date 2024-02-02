فيديو خاص: دبابات تتقدم في جامعة الاقصى، هل وجدت صيدا؟!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: وقد وصلت اكثر من 12 جثة لشهداء فلسطينيين الى مستفيات ناصر والامل، بينهم موظفة في مستشفى الامل حسب الهلال الاحمر الفلسطيني بسبب اطلاق النار من قبل الاحتلال على المستشفى وكل من يتحرك فيها وفي اطرافها.

وتابع: وفي مناطق المحافظة الوسطى القصف المدفعي لم يتوقف على مختلف المناطق رغم البرد القارص والشديد، خاصة في منطقة البريج والنصيرات والمغازي والزوايدة.

واوضح: ويتضاعف القصف المدفعي والغارات على هذه المناطق في ساعات الليل ما يؤدي الى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين دون معرفة ذلك بسبب الضعف الكبير في شبكات الانترنت والتواصل.

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: وفي غزة يحاصر الجيش الاسرائيلي حتى اللحظة تل الهوي والشيخ عجلين والمناطق المحيطة غرب المدينة، وهناك عشرات العائلات المحاصرة في داخل منازلها في تلك المناطق.

واضاف مراسلنا: وفي بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا لم يتوقف القصف المدفعي، فيما ترد معلومات حول حصار الجيش الاسرائيلي لمناطق عديدة في محافظتي غزة والشمال.

واكد انه رغم ذلك تنشط المقاومة الفلسطينية في تلك المناطق رغم القصف والتدمير والاستهداف، واعلنت كتائب المجاهدين استهدافها قبل ساعات دبابة ميركافا بالقرب من برج السوسة في وسط غزة وتدميرها بالكامل وقتل وجرح كل من فيها.

وتابع: كما اعلنت سرايا القدس وكتائب القسام خلال اليوم وامس استهداف عدد من الاليات العسكرية للاحتلال في غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع بالاضافة الى المحافظة الوسطى، ونشرت مقاطع فيديو حول ذلك.