الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

هنية والنخالة يعلنان شروط المقاومة لوقف إطلاق النار بغزة

هنية والنخالة يعلنان شروط المقاومة لوقف إطلاق النار بغزة
الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

جرى اليوم لقاء بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي تم فيه استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى.

العالم- فلسطين

جاء ذلك وفق تصريح صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أورده الموقع الرسمي لحركة حماس مساء اليوم.

وقد جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته .

واعتبر هنية والنخالة أن صمود الشعب الفلسطيني البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال.

روابط ذات صلة

ما هو مقترح كولومبيا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

القبض على 4 إسرائيليين في الاردن والسبب؟

صحيفة أمريكية تكشف 'موعد الرد الامريكي على هجوم الأردن'

من هم المستوطنون الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأمريكية؟