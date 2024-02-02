اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم

العالم - فلسطين

ودعت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة؛ مؤكدة بان وضعهم يزداد قتامة يوما بعد آخر.

واشارت "راسل" في تدوينة لها على منصة "إكس"، بانه "لا يمكن للعالم أن يتخلى عن اطفال غزة".

ونشرت مديرة "يونيسف" مع التدوينة بيانا للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأنه "يقود إلى كارثة على سكان قطاع غزة".

وحذر البيان الذي حمل عنوان "لا يمكننا التخلي عن سكان غزة"، من أن "تعليق الدعم المالي للأونروا أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".

وحتى 30 كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا".

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و131، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287".

وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية : إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.

وتابع البيان، انه "مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".