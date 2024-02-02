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فيديو خاص: كل ما فعلته قوات الاحتلال في الضفة اليوم!!

الجمعة ٠٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في نابلس بان قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد والاقتحامات والمداهمات في الضفة الغربية، حيث تبدأ في ساعات متأخرة من الليل وتستمر حتى الصباح.

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: قبل قليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرى الى الجنوب من نابلس، والتي تغلق مدخلها الرئيس منذ 47 يوما، ولا تسلم من اعتداءات المستوطنين ايضا.

وتابعت: وفي بلدة ديراستيا الى الغرب من سلفيت اغلقت قوات الاحتلال البلدة ومنعت الحافلات التي تقل الفلسطينيين من تلك المنطقة، ومنعت ناشطين في حقوق الانسان من الدخول الى القرية لإقامة فعالية مناهضة للاستيطان يها.

واوضحت مراسلة قناة العالم الاخبارية: وفي كفرقدوم شرقي قلقيليا اندلعات مواجهات بعد صلاة الجمعة ومسيرة اسبوعية مناهضة للاستيطان، فيما كانت في وقت سابق هناك اقتحامات لقرى في مدينة قلقيليا ومنها قرية عزون واعتقلت خلالها قوات الاحتلال مواطنا فيها بعد ان داهمت منزله.

المزيد من التفاصيل في حديث مراسلتنا في الفيديو المرفق ....

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