بلجيكا تستدعي سفير الكيان الإسرائيلي لهذا السبب..

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وكتبت الوزيرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني. يجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

وقالت وزارة التعاون التنموي البلجيكية "إنها ليس لديها علم بسقوط أي قتلى مدنيين وإن المبنى، الذي كانت وكالة التنمية تستخدمه بالمشاركة مع منظمة هانديكاب إنترناشونال، من المفترض أنه كان خاليا وقت القصف".

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته رويترز"بلجيكا ستعيد مسألة التعويضات عن تضرر البنية التحتية لمشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى جدول أعمال المشاورات الأوروبية المقبلة".

ولم يتضح متى قُصف المبنى بالضبط لكن المتحدث قال إن بلجيكا اكتشفت الأمر مساء الخميس وتشتبه في حدوثه يوم الأربعاء.

ودعت وزارة الخارجية مجددا إلى وقف دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة واستئناف عملية السلام وإجراء مفاوضات سياسية يمكن أن تؤدي إلى حل الدولتين، باعتباره "السبيل الوحيد للخروج من هذا الصراع".

وانتقدت بلجيكا "إسرائيل" من قبل بسبب طريقة تعاملها مع الحرب.