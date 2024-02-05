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كاميرا العالم تستطلع أوضاع المساعدات في معابر رفح وكرم أبو سالم

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع، تبقى عملية وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، معضلة ليست باليسيرة، ناهيك عن عدم كفايتها بالمرة لتلبية احتياجات القطاع الذي يعيش به أكثر من مليونين و300 ألف شخص.

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وتحذر منظمات إغاثية، من أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم لا تغطي سوى 10 بالمئة من احتياجات سكان القطاع.

مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني المخولة لاستلام المساعدات من معبر رفح من الجانب المصري أكدت أنها استلمت أكثر من 6900 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري منذ 21 أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة وهذا الرقم ما يحتاجه قطاع غزة في اسابيع قليلة وليست في 4 أشهر تقريبا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ما يعكس أن حجم المساعدات التي تدخل للقطاع شحيحة جدا ويطالب السكان ادخال المزيد من المساعدات وفتح معبر رفح ومعبر أبو سالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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