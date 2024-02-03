تصعيد الحراك الجزائري في مجلس الامن دعما لفلسطين

العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى تصعيد الجزائر حراكها الداعم لفلسطين في مجلس الامن الدولي وتصاعد الغضب على التطبيع في المغرب وجمعيات حقوقية تدعو الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب على غزة وجمعيات تونسية تسعى لمقاضاة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدورية لامتناعه عن فتح تحقيق في الابادة بغزة ومسيرات في ليبيا دعما للشعب الفلسطيني ومطالبات رسمية بوقف العدوان وكسر الحصار ومحاسبة الاحتلال، واستمرار التضامن الشعبي مع غزة في موريتانيا واحتجاجات امام السفارة الامريكية في نواكشوط.

وألقى البرنامج الضوء على الحراك في الجزائر المتصاعد في مجلس الامن الدولي من اجل وقف العدوان على غزة ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته، حيث كثفت الجزائر حراكها في مجلس الامن الدولي منذ بداية عضويتها غير الدائمة في المجلس الشهر الماضي سعيا لمساعده الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني على غزة وهذا ما برز من خلال الجلسات الاخيره في المجلس وطرح التصويت على مشروع قرار لوقف العدوان على غزة.

وعرض البرنامج تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخطوات الجزائرية في مجلس الامن الدولي بهدف وقف العدوان على غزة على ضوء قرارات محكمة العدل الدولية، فعبر منصة اكس علّق الناشط ابراهيم قائلا :"الجزائر احرجت كل من ادعى إيمانه بالقانون الدولي في مجلس الامن ونؤيد احراج الجامعة العربية والاتحاد الافريقي بقطع كل العلاقات مع الكيان فورا والمعترض يكون هو سرطان الامم ويجب فتحه للشعوب ليكون عارا تتداوله الاجيال"، فيما غردت ياهيا قائلة:" قامت الجزائر بما يجب وتحاول اكمال ما بدأته جنوب افريقيا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الامن ممثلة لقارة افريقيا"، واما حميد الجزائري فقد غرد قائلا:" هنا الجزائر، هنا صوت الشرف الذي يصدح من مجلس الامن لوقف الابادة في غزة وتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية لوقف شلالات الدم والتعجيل بدخول المساعدات".

كما القى البرنامج الضوء على استمرار التفاعل في الجزائر مع الاحداث في فلسطين من خلال التأكيد الشعبي والرسمي على الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة وقد اوفدت حركة حماس مبعوثا عنها للجزائر لإطلاع الاحزاب السياسية والشخصية الوطنية على صورة الابادة الجماعية في غزة.

ضيف البرنامج:

-استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. عبد الحكيم بوغرارة

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