كتائب القسام تقتل 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر..التفاصيل

العالم-فلسطين

وقالت الكتائب، في بيان، إن عناصرها "تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وفي المنطقة نفسها، دمرت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيليةً بقذيفة "الياسين 105".

أما في منطقة الجامعات، غربي مدينة غزة أيضاً، فدكت كتائب القسام تجمعاً لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون".

وبعد عودتهم من خطوط القتال شمالي مدينة غزة، أكد مجاهدو القسام إيقاع 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية في كمين مركب، واستهدافها بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ".

سرايا القدس: إيقاع 10 جنود صهاينه بين قتيل وجريح أثناء تحصنهم داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مجاهديها من استهداف قوة إسرائيلية، مؤلفة من 10 جنود، بقذيفة "TPG".

وأوقعت سرايا القدس عناصر القوة المستهدَفة بين قتيل وجريح، فيما كانت القوة متحصنةً في منزل بحي الأمل، غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

كذلك، استهدفت السرايا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته غربي خان يونس، بقذائف "الهاون" من عيار 60 ملم.

وفي غضون ذلك، عرضت سرايا القدس مشاهد توثق استهداف برج مراقبة إسرائيلي، وتجمعات لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية، بالأسلحة الرشاشة، شرقي جباليا، شمال القطاع.

سرايا القدسبدورها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، إطلاق مجاهديها عدداً من قذائف "الهاون"، على تجمع لآليات الاحتلال في "كيسوفيم".

أما كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، فأشارت إلى خوض استباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة المتنوعة والمناسبة، في محيط برج البشير وشارع الريش، بمدينة غزة، وإيقاع إصابات مباشرة ومؤكدة في صفوف الاحتلال.

واستهدفت كتائب المجاهدين أيضاً دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة مضادة للدروع، في محيط برج السوسي بمدينة غزة، محققةً إصابةً مباشرة.

وأشار الناطق العسكري للكتائب، أبو بلال، إلى مواصلة دك تجمعات القوات الإسرائيلية، بوابل من الصواريخ وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، حيث يتم تحقيق إصابات مباشرة أيضاً.

وفي إطار التعاون بين مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، نفذت سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى عمليةً مشتركةً، استهدفتا فيها موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بصواريخ "107".