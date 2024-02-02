القوات اليمنية تستهدف العمق الصهيوني بعدد من الصواريخِ الباليستية

العالم - اليمن

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العلي العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً ضدَّ أهدافٍ محددةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستية.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَها في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وذلك استجابةً لنداءاتِ شعبِنا اليمنيِّ الحرِّ ونداءاتِ كلِّ الأحرارِ من أبناءِ أمتِنا العربيةِ والإسلامية.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 22 رجب 1445للهجرة

الموافق للـ2 من فبراير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية