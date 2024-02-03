شاهد..'mbc' تقاطع نجل عادل امام لسبب صادم!

العالم- فلسطين المحتلة

واضافت صحيفة الاخبار ان السبب يعود الى وقف تصويره على إثر تراجع مجموعة mbc عن شرائه.

كما سُحب فيلمه "أبو نسب" من الشاشات السعودية رغم تحقيقه 15 مليون ريال.

يأتي ذلك بحسب الصحيفة بعد الأزمة الشهيرة التي أثارتها كلمة إمام خلال احتفال جوائز "جوي أواردز" في الرياض قبل نحو عشرة أيام.

يومها، سجل الممثل المصري تضامنه مع قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة حقيقية.

فيما تجندت مجموعة من الناشطين على السوشال ميديا للهجوم وكيل الاتهامات للممثل المصري في هذا السياق، حضر إمام وشقيقه رامي سهرة "جوي أواردز" التي إستضافتها الرياض أخيراً.

يومها تم تكريم الفنان عادل إمام بجائزة خاصة باسمه استلمها عنه نجليه محمد ورامي، ولاحقاً تحدث محمد إمام، مشيراً إلى أنه سيخرج عن النص قليلاً، قبل أن يقول "تحياتي للشعب الفلسطيني البطل… أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم أبداً".

وكان الإعلامي السعودي أحمد بن هشام المالكي نشر مقطع فيديو على حسابه في إكس، منتقدا إمام على خلفية كلمته عن غزة في حفل تكريم الزعيم عادل إمام في السعودية. وقال إن مجموعة mbc تتراجع عن عرض مسلسل "كوبرا" لإمام والذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان كعرض أول.

وتابع المالكي "إنت تعرف يا محمد يا إمام ما معنى عرض أول"، مضيفا "فيلمك أبونسب لم يحقق المبيعات إلا في السعودية، وما أنتج ليك إلا روتانا السعودية. كل هذا خسرته في لحظة كنت تبغي تعيش فيها علينا بطولات وهمية، إذا كنت بصدق تتكلم عن القضية الفلسطينية".