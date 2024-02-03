غزة والسباق بين استمرار الحرب وصفقة التبادل

العالم – مع الحدث

ماذا يعني تصعيد واشنطن لضغوطها على نتنياهو الرافض لوقف القتال في أي صفقة مع تأجيل جولة بلينكن للمنطقة؟

هل تعمل إدارة بايدن على تأمين شبكة أمان له لاتخاذ قرارات تعاكس مواقف الوزراء المعارضين؟

ماذا عن تأكيد هنية والنخالة على ضرورة أن تفضي أي مفاوضات إلى رفع الحصار وإدخال كل متطلبات الحياة لشعبنا وانسحاب قوات الاحتلال قبل إعطاء الموافقة على المقترح؟

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث" في الاستوديو ببيروت المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..