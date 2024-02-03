الجهاد الإسلامي: من المبكر الحديث عن أي صفقة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محمد الحاج موسى إلى أن من المبكر الحديث عن أي صفقة طالما أن المسألة لم تنتهي بعد ولم يتم الاتفاق على النقاط الأساسية.

وأضاف: كفصائل مقاومة فلسطينية تعاملنا بمرونة كبيرة مع الوسطاء لأننا كنا نريد أن نخفف عن كاهل أهلنا ونوقف هذه الإبادة، لكن نتنياهو الذي كان دائما ما يرفع السقف وكذلك الكيان الغيرمتفق أصلا على هدف مشترك هو السبب الرئيسي في استمرار هذه المواجهة.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي: ما نؤكد عليه نحن كفصائل المقاومة أننا معنيين بوقف إطلاق النار ولكن على قاعدة أن ننتصر لدماء شعبنا وألا نفرط بها.

ولفت محمد الحاج موسى: عندما قدم لنا الأخوة الأشقاء في مصر منذ فترة ورقة كان الرد عليها من قبل الفصائل الفلسطينية رد مشترك، ومنذ تلك اللحظة أكدنا على شروط وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبييض السجون وضمانات بإعادة إعمار قطاع غزة.

لكنه أكد أنه لم يتغير أي شيء على مستوى هذه الشروط، مضيفاً: أكدنا للإخوة في قطر ومصر، وقد تحدثوا بطبيعة الحال بشأنها، ولكن الاحتلال هو الذي يضر ويتحدث عن ما بعد قطاع غزة وما بعد الحرب وكيف يدار القطاع.. وهذا كلام فارغ.

وشدد على أن: الاحتلال لم ينتصر والمقاومة لا زالت تمتلك القدرة على التحكم والسيطرة، وهذا نبرهنه بالصواريخ التي تطلق والاشتباكات في كل مناطق التوغل.

وخلص المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إلى أن: الميدان يعطينا نحن كفلسطينيين نقاط قوة على أن نفرض شروطنا على الاحتلال، إضافة إلى نقطة وورقة القوة المهمة جدا وهي مسالة الأسرى الجنود.

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