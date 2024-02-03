تكريم مجموعة من المراسلین المواكبين لأحداث عملية طوفان الاقصى

العالم- لبنان



ومن بين المكرمين مراسل قناة العالم الزميل حسين عزالدين بالاضافة الى مراسلي عدد من الفضاليات المحلية والدولية.

وحضر حفل التكريم حشد كبير من الشخصيات السياسية الرسمية والحزبية بالاضافة الى ممثلي القنوات التلفزيونية وعدد كبير من الاعلاميين.





وفي هذه المراسم اعتبر مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف ان الاعلام يمثل السلاح الموازي لسلاح المقاومة والعين التي توثق جريمة الاحتلال .



بدوره اكد وزير الاعلام زياد مكاري ان الوسائل الاعلامية وخاصة الهادفة ثمثل جزءا من وعي الراي العام مثنيا على تضحيات الزملاء المراسلين في الخطوط الامامية. مؤكدا ان العدو الاسرائيلي لا يقيم اي وزن للاعراف الدولية وخاصة تلك التي تتحدث عن تحييد الجسم الاعلامي في ميدان المعركة.