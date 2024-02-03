موريتانيا تنتفض ضد جرائم 'اسرائيل' في قطاع غزة

العالم - مراسلون

تحت شعار لن نترك غزة خرج سكان نواكشوط في مسيرة راجلة احتجاجا على حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة.

وصرح نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أحمد ولد إمبالة لقناة العالم: "نحن اليوم کما اعتدنا کل جمعة، خرجنا نصرة لغزة الصامدة، غزة العزة، لنبلغ رسالة لکل العالم ان اهل غزة منصورون بکل انحاء العالم وان قضيتهم قضية الأمة وانهم يستحقون الدعم والاسناد بکل السبل بالتظاهر، بتحصيل الاموال وارسالها بالدعاء وبإيصال رسالته لکل العالم".

المتظاهرون نددوا بتخاذل العرب والمسلمين و طالبوا بالإسراع في إيقاف القصف المتواصل منذ أربعة أشهر وإطلاق سراح الأسراء من سجون الإحتلال.

وقال عضو الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني يحيی ولد جميل لقناة العالم: "نطالب الجهات المعنية خاصة جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح لأن الاخوة في قطاع غزة يعانون کثيراً من اغلاقه لأن ثلثي المساعدات الدولية تصل عبر هذا المعبر، لذلک نطالب جمهورية مصر العربية بضرورة فتح هذا المعبر لأنه ضروري جداً وهو شريان حياة اخوتنا في قطاع غزة".

ودعى المتظاهرون إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحتل والذي بات أهله إضافة إلى القتل المتواصل والتهجير أصبحوا يعانون من المجاعة والأمراض.

وقالت الناطقة باسم المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني، دعاء محمد يحيی:"اطالب فتح معبر رفح لوصول المساعدات لإخوتنا في غزة وندين هذا الصمت الرهيب الذي يسود هذا العالم علی هذه المجازر بما أنها علی اخوتنا في غزة وليست في جزء آخر من العالم. هذه جريمة يشارک فيها کل من لم يساعد وکل من ساعد کيان الاحتلال الصهيوني علی استمرارها للمجازر وعلی رأسها الولايات المتحدة".

وينظم الموريتانيون هذه التظاهرة كل أسبوع بعد صلاة الجمعة كما يخرجون في وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الأمريكية ومقر مبنی الامم المتحدة.

تتعدد أساليب دعم و مناصرة الموريتانيين للمقاومة في قطاع غزة وهو ما يصرون على التعبير عنه بشتى الطرق.