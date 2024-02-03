دولة عربية تشارك في الهجوم الاميركي علی العراق

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد نقلاً عن صحيفة وال استريت جورنال بأن طائرات من القوة الجوية الاردنية شاركت في العدوان الاميركي الذي شنته منتصف ليل الجمعة علی العراق.

وقال مدير مكتب قناة العالم في بغداد ان العدوان الاميركي علی العراق وسوريا، أدی الی استشهاد ثلاثة عشر شخصاً وأصابة تسعة وعشرون آخرون.

واستهدف القصف الامريكي مقار للحشد الشعبي ومراكز للقيادة ومخازن للعتاد ومقرات للاستخبارات العسكرية التابعة للحشد الشعبي في محافظة الانبار وبالتحديد في منطقتي عكاشات وحي السكك غربي والشريط الحدودي بين العراق وسوريا ما أدی الی احتراق بعض مخازن العتاد والاسلحة.

وأكدت مصادر في الحشد الشعبي بأن قائد عمليات الانبار قاسم مصلح لم يصب بأذی نتيجة الهجوم الاميركي.

وكشفت مصادر امنية اجنبية بأن الطيران الاميركي استخدم طائرات بی.52 انطلقت من الولايات المتحدة لشن هذا العدوان.

وندد الجيش العراقي بالضربات الجوية الامريكية التي استهدفت مناطق حدودية في العراق ورأى فيها خرقاً للسيادة.

وندد المتحدث باسم الجيش يحيى رسول بهذا العدوان، محذراً من أن هذه الهجمات قد تشعل عدم الاستقرار في المنطقة، واعتبرها تقويضاً لجهود الحكومة العراقية وتهديداً يجر العراق والمنطقةَ إلى ما لا يحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمةً على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

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