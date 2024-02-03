الحشد الشعبي يعلن استشهاد وإصابة 52 شخصا جراء العدوان الامريكي

العالم- العراق

وقال الحشد الشعبي: بشكل سافر عدواني يتجدد القصف الأمريكي الغاشم على المقار الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي عبر استهداف جوي طال ليلة أمس مواقع المرابطين في قضاء القائم غربي العراق.

وأضاف: أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة 36 آخرين فيما لا يزال البحث جارياً عن جثامين عدد من المفقودين.

وتابع: الاستهداف الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة الدولة العراقية وتعد على أجهزته الأمنية الرسمية كما أنه طال منازل المدنيين وروعهم وهو تجاوز لكل القوانين والأعراف الدولية

وأكد الحشد الشعبي جهوزية الحشد لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه.