يحاول الاحتلال بالمفاوضات تحقيق ما عجز عنه في الميدان + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عمار خضر إلى أن الشروط الإسرائيلية تقف أمام المطالب الفلسطينية وتعيق أي تقدم في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال تحاول أن تنتصر من خلال المفاوضات عما عجزت عنه من خلال الميدان، وهي تحاول أن تحقق إنجازاً ميدانياً من خلال المفاوضات، فيما على أرض الميدان وفي المعركة هي فاشلة ولم تستطع أن تحقق أي إنجاز فعلي وحقيقي.

وأضاف: دولة الاحتلال هي الخاسرة في هذه الجولة، ولا تملك إمكانيات للتقدم في هذا الاتجاه، هذا فيما زالت المقاومة تحافظ على أوراقها.

وأكد أن ما أحدثه 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان ضربة في الصميم الاستراتيجي لدولة الاحتلال والائتلاف الحكومي الموجود حاليا، مضيفاً: ما أحدثه طوفان الأقصى أنه أعاد للقضية ألقها من جديد، وأعاد للفلسطينيين مطالبهم العادلة من خلال استخدام قوة السلاح ومنطق القوة التي تمتلكها المقاومة.

وخلص إلى القول إن نتنياهو قد اصطدم الآن بالواقع الجديد الذي حققته المقاومة والقوة التي أحضرتها من خلال الاستهداف المباشر والثبات الميداني وعدم السماح لدولة الاحتلال بتحقيق إنجاز حقيقي.

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