رئيسي: إيران من بين الدول العشر الأولى في مجال الفضاء

العالم - ايران

وقال رئيسي في كلمة خلال ملتقى اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، إن تنفيذ 11 عملية إطلاق قمر صناعي، أفشل الحظر وخطة عزل الجمهورية الإسلامية وإن الحركة الخالدة لأحبائنا في مجال الفضاء هي في الواقع تجسيد لشعارنا "نحن قادرون".

وأضاف، ان هذه الخطوة القيمة تمت بتعاون الشباب والخبراء والأكاديميين والقوات المسلحة وأضاف: اليوم إيران تحتل المرتبة العاشرة عالميا في مجال الجو والفضاء، بعد أن كانت في المرتبة 45 في هذه الصناعة، ويجب أن تحظى هذه الصناعة بالاهتمام والدعم.

وتابع، الشعب الإيراني قرر أن يكون له حضور قوي في الفضاء وإن الشعب الذي قرر تحقيق الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية والتقدم للبلاد في 22 بهمن (11 شباط /فبراير 1979 ذكرى انتصار الثورة الإسلامية ) يريد أن يتغلب على إرادات الآخرين بإرادته.

وأضاف، إن الأعداء يحاولون زرع اليأس في إمبراطورياتهم الإعلامية، وهذا ليس مهما، المهم أن يقدم علماؤنا الابتكارات والمبادرات والإبداعات، وكل منها عمل عظيم يستحق التقدير.

واعتبر رئيسي أنه من المهم جداً أن يكون هناك برنامج في مجال الفضاء وقال: أشكر منظمة الفضاء؛ لقد أظهرت هذه المنظمة أن لديها خطة وأثبتت كيف أننا سنتقدم ونصل إلى المرحلة التي تستخدم فيها بلادنا الفضاء لإنتاج القوة والثروة؛ كما أثبتت كيف ستستخدم امكانيات التواجد في الفضاء في مجالات الزراعة والموارد المائية والطبيعية واستكشاف المناجم .

وأضاف، لدينا جبال وبحار وعوائق، ولكننا بالتواجد في الفضاء نقدر على التغلب على كل العوائق ويؤدي هذا التواجد إلى زيادة الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والإلكترونيات والميكانيكا وغيرها من المجالات.

وتابع، إن الصور التي تم بثها من قاعدة "جابهار" الفضائية تدل علي سرعة العمل، بحيث يمكن إنشاء هذه القاعدة كمركز إطلاق إن شاء الله.