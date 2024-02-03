تعليق رسمي سوري على العدوان الاميركي على المناطق الحدودية

العالم- سورية

وقالت الخارجية السورية في بيان تعليقا على العدوان الأمريكي الذي طال فجر اليوم عدداً من البلدات والمواقع في المنطقة الشرقية من البلاد وبالقرب من الحدود السورية العراقية : ان اعتداء الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها.

واضاف البيان: ان ما ارتكبته الولايات المتحدة من عدوان يصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية، قائلا: الولايات المتحدة تثبت مجدداً أنّها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي وأن قواتها تهدد الأمن والسلم الدوليين.



ورفض بيان الخارجية السورية رفضاً قاطعاً كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الاعتداء، مضيفا: ليس غريباً أن الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية حيث تحارب قواتنا بقايا داعش فيما تعمل واشنطن على إحياء نشاطه.

واعتبرت الخارجية السورية ان واشنطن تعيق مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته ووقف كل هذه الانتهاكات الخطيرة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

بدورها ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم أن "قوات الاحتلال الأمريكي شنت فجر اليوم عدواناً جوياً سافراً على عدد من المواقع والبلدات في المنطقة الشرقية من سورية وبالقرب من الحدود السورية ـ والعراقية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين بجروح وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف البيان: "إن المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سورية أو في العراق بكل الوسائل القذرة، وأن هذا العدوان ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه في مجال محاربة الإرهاب".

وأكد البيان أن الجيش العربي السوري الذي استطاع أن يهزم مختلف التنظيمات الإرهابية على مدى سنين مضت سيستمر بثباته ومبدئه في الدفاع عن سورية أرضاً وشعباً وبضرب جميع التنظيمات مهما حاول رعاتها وداعموها إعاقة هذا الهدف.

وشدد البيان على أن "احتلال القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر، وأن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد استمرارها في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه وعزمها على تحرير كامل الأراضي السورية من كل إرهاب واحتلال".