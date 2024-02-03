شاهد/بعد العدوان الأميركي.. المقاومة العراقية ترد الصاع بصاعين

العالم- العراق

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها بالطيران المسير، قاعدة "حرير" للاحتلال الأميركي، في محافظة أربيل، شمالي العراق.

ويأتي هذا الاستهداف، كأول عمل عسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، بعد تنفيذ الجيش الأميركي، مساء أمس، لسلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مدنية، في مدينة دير الزور في سوريا، والقائم في العراق.

وكان الأمين العام لحركة النجباء في العراق، الشيخ أكرم الكعبي، قد أكد يوم الجمعة، أن قرار المقاومة في العراق، هو قرار عراقي، وأن المقاومة لن تتوقف حتى "تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة، وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".

وشدد الكعبي على أن أي استهداف سيواجه "برد يناسبه".

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت ٣ -٢-٢٠٢٤ ، قاعدة الاحتلال الأمريكي “حرير” في اربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

السبت ٢٢ - رجب - ١٤٤٥ هـ