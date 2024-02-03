شاهد بالفيديو.. قصة قاسية أخرى من قصص أهالي غزة

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضحت "أم رياض" أن الاحتلال اعتقل الرجال والشباب وقام بتعريتهم، وقام بتفخيخ البناية أمام أعين الجميع، وبعد اعتقال الذكور طردوا النساء والأطفال، بينهم مشلولين وعجائز ومرضی.

وقالت إن جنود الاحتلال أجبروهم على الخروج ليلاً نحو معبر رفع وكذبوا عليهم بأن الصليب الأحمر ينتظرهم هناك.

وأوضحت أن دبابات الاحتلال أجبرتهم النزول إلى شاطىء البحر فيما ظلت تصوب فوهاتها نحوهم، وقالت إن عجوزاً من أقاربها لم تتمكن من مواصلة الطريق وتلفظت بالشهادتين و ودعت، من دون أن يعرفون مصيرها.

وقالت إن جنود الاحتلال لم يسمحوا لهم بأخذ أي شيء من البناية، بحيث مشى ابنها الصغير الطريق حافياً على الأقدام، فيما لم يقو الأطفال على المشي في المياه والوحول.. وما بين الجثث المتناثرة على الشاطىء.

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