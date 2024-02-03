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شاهد بالفيديو.. قصة قاسية أخرى من قصص أهالي غزة

السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

ديرالبلح (العالم) 2024.02.03 – في حوار مباشر مع مراسلة قناة العالم روت مواطنة فلسطينية من قصة قاسية أخرى من معاناة أهالي مدينة غزة وما كابدته وأطفالها من ظروف صعبة بعد أن اختبأوا أسبوعاً بغرفة النوم داخل بيتهم من دون أكل و شرب في ظل حصار دبابات الاحتلال للمنطقة.

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وفي اتصال مباشر أوضحت "أم رياض" أن الاحتلال اعتقل الرجال والشباب وقام بتعريتهم، وقام بتفخيخ البناية أمام أعين الجميع، وبعد اعتقال الذكور طردوا النساء والأطفال، بينهم مشلولين وعجائز ومرضی.

وقالت إن جنود الاحتلال أجبروهم على الخروج ليلاً نحو معبر رفع وكذبوا عليهم بأن الصليب الأحمر ينتظرهم هناك.

وأوضحت أن دبابات الاحتلال أجبرتهم النزول إلى شاطىء البحر فيما ظلت تصوب فوهاتها نحوهم، وقالت إن عجوزاً من أقاربها لم تتمكن من مواصلة الطريق وتلفظت بالشهادتين و ودعت، من دون أن يعرفون مصيرها.

وقالت إن جنود الاحتلال لم يسمحوا لهم بأخذ أي شيء من البناية، بحيث مشى ابنها الصغير الطريق حافياً على الأقدام، فيما لم يقو الأطفال على المشي في المياه والوحول.. وما بين الجثث المتناثرة على الشاطىء.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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