بغداد ودمشق.. ستكون للعدوان الامريكي تداعيات وخيمة

العالم - الأميركيتان

موقف صعب ومأزق جديد أوقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها فيه من خلال تنفيذها غارات على العراق وسوريا ما لاقى ردود أفعال منددة ومنتقدة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

في العراق شدد المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي اللواء يحيى رسول على أن الضربات الأميركية تشكل انتهاكا للسيادة العراقية مبديا خشيته من عواقب وخيمة على أمن العراق واستقراره. كما أكد إن هذه الضربات تهدد بجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.

بدوره بعث قائد كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي تحذيراً لكل من السعودية والأردن والكويت، متهماً إياها بمنح أراضيها لمهاجمة العراق، ومضيفا أن الكتائب بإمكانها الرد على مصادر النيران. كما شدد الولائي على ضرورة المضي قدماً في ملف التفاوض بشأن إنهاء الوجود الأميركي بكل أشكاله في العراق.

وفي سوريا كشفت وزارة الدفاع ان المنطقة التي استهدفتها الهجمات الاميركية شرقي البلاد هي ذاتها التي يحارب فيها الجيش السوري جماعة داعش ما يؤكد ان واشنطن متورطة ومتحالفة مع هذه الجماعة.

فيما أكد المركز الاستشاري الإيراني في سوريا أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية والسيادة السورية وأن شكل الرد ستقرره القوى الحية وفصائل المقاومة وأنه ستكون له تداعيات وخيمة على وضعية القوات الاميركية في المنطقة. كما أكد أنه ليس لقوات حرس الثورة الإسلامية وقوة القدس أي قواعد في سوريا والعراق وأن الادعاء الاميركي كاذب ومضلل.

وفي اليمن استنكر عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي القحوم العدوان الأميركي على سوريا والعراق مشدداً على دعم حركات المقاومة في العراق وسوريا وفلسطين والوقوف بجانبها في معركتها.

وفي الولايات المتحدة تم توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ولشخصه، متهمين الإدارة بالفشل والتأخر في الاستجابة للتهديدات وإرسال إشارات مسبقة بتنفيذ الضربات.

وفي هذا السياق علق كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، روجر ويكر، على العدوان الأميركي قائلاً إن إدارة بايدن أمضت قرابة أسبوعٍ في بعث إشارات بحماقة، بشأن نوايا الولايات المتحدة، ما ضمن إخلاء المواقع التي استهدفتها.

إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن إدارة بايدن اخطرت العالم كله بما فيه إيران بطبيعة الرد الذي تنوي القيام به. مشددا على أنّ الإشارات المفرطة لإدارة بايدن تضعف مكانة أميركا في العالم.