المقاومة العراقية تدك قاعدة "خراب الجیر" الامريكية بالعمق السوري

العالم- سوریا

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت، قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري بالطيران المسير"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق كالتالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 3 -2-2024، قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري بالطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء .

(وَمَا النَصْرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَهِ إِنَ اللَهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس 22- رجب - 1445 هـ