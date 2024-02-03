فيديو خاص: رسالة خاصة الى البي بي سي في مظاهرة لندن اليوم

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا ان المظاهرات والفعاليات مستمرة بشكل شبه اسبوعي لكن الحكومة البريطانية تصم آذانها عن كل ذلك، وعن صوت الشارع البريطاني الذي يخرج بالملايين في مظاهرات وطنية يشارك فيها المواطنون من كل المدن البريطانية.

وتابعت ان المتظاهرين بدأوا مسيرتهم امام مبنى ال بي بسي سي لايصال رسالة لهم بان يكونوا حياديين وينقلوا الصور عن الواقع كما هي وحسب اصول المهنة، مشددين على انهم لن يتوقفوا عن حركتهم الى ان يتم تحقيق مطالبهم بوقف ما يجري في غزة.

واشارت مراسلة قناة العالم الى ان الانتخابات المقبلة سوف تشهد مقاطعة من قبل الجمهور لانهم يعتقدون ان حكومتهم يجب ان تستمع لصوت الشعب الذي اوصلها لسدة الحكم، لكن عندما يتم تجاهل صوت الشعب بهذه الطريقة فان ردهم سيكون بأعلى الصوت، "لا لهذه الانتخابات" و "نعم لوقف اطلاق النار".

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