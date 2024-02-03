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لغز محير ..كيف عرف قناص القسام ضابط اسرائيلي واصطاده بطلقة واحدة؟!

السبت ٠٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قال مدوّنون إن الضابط يتسهار هوفمان من وحدة شيلداغ الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي أعلن عن مقتله مساء الأربعاء الماضي، هو الذي قتله قناص فلسطيني غرب مدينة غزة، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام.

العالم- فلسطين

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، بثت مشاهد من معارك خاضها مقاتلوها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة، وتظهر لحظة قنص ضابط إسرائيلي ومقتله، بينما فر جنديان كانا معه في المكان لحظة الإستهداف.

وأكد نشطاء أن الجندي الذي قنص ببندقية الغول القسامية، هو الضابط "يتسهار هوفمان" من وحدة شيلداغ الخاصة والذي أعلن جيش الاحتلال مقتله.

وتساءل المغردون عن كيفية معرفة القناص برتبة الضابط واختياره من بين اثنين آخرين كانا معه لحظة العملية .

ووحدة شيلداغ، هي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي وتعرف أيضا بالوحدة 5101.

والضابط يتسهار هوفمان، أصيب في بداية الحرب برصاصة في ساقه، وعندما وصل إلى المستشفى طالب بالعودة للقتال. وفق حسابات إسرائيلية.

ووفقاً لصحفيين إسرائيليين، كان من المفترض أن يحصل الضابط “هوفمان” على "شهادة تكريم" في حفل الأسبوع المقبل، لكنه قتل على يد المقاومة في غزة .

كما ذكر مدونون إسرائيليون أن الضابط "هوفمان" أشرف على سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

والجمعة 2/2/2024، أعلنت كتائب القسام، عن تمكنها من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وفي اليوم الـ119 من الحرب، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى، وسط اشتباكات عنيفة في خان يونس ومدينة غزة، بينما واصل جيش الاحتلال القصف المكثف على المناطق السكنية، مما أسفر عن شهداء جدد.

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