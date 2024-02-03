بالفيديو.. سرايا القدس تبث مشاهد لما فعلته بطائرة إسرائيلية..

العالم- فلسطين

وقالت سرايا القدس إن الطائرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها من نوع "كواد كابتر"، مضيفةً "سيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غرب خانيونس".

وتابعت: "قصفنا بقذائف الهاون تحشدات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خانيونس".

وأردفت: "بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخانيونس أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية لجيش الاحتلال من نوع (D9) آخر شارع المدرسة والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر أوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم".

كما قالت: قصفنا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.