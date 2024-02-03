شاهد/ القوات المسلحة اليمنية تقتحم مستوطنة وتعتقل جنود الاحتلال!

العالم- اليمن

وبدأت المناورة بتمشيط مدفعي وصاروخي على مواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي تلتها عمليات اقتحام للمواقع والمستوطنات من 3 مسارات.

وسيطرت وحدات المشاة على مركز القيادة والسيطرة التابع للعدو المفترض من خلال عملية التفاف بمسار رابع، كما حاكت المناورة لحظة نصب كمائن لآليات وقيادات الاحتلال الصهيوني وتفجير آلياته وأسر قياداته.

وعلى هامش المناورة، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء اللواء الركن علي الموشكي إن "هذه المعركة ليست للمكاسب السياسية أو المادية كما تعود البعض"، مشيراً إلى أن الشعب اليمني مستعد لأن يقدم التضحيات لنصرة أبناء غزة.

وتابع اللواء الموشكي أن "القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد وجاهزة ومصرة على تنفيذ توجيهات قائد الثورة التي صدرت مساندة لغزة ".

وأكد أن "وقوف اليمن مع غزة يأتي من منطلق واجبنا الديني والأخلاقي والقيمي وتمليه علينا عاداتنا وكرامتنا كيمنيين"، مضيفاً أن "القوات المسلحة بكل صنوفها جاهزة للقيام بكل العمليات التي ستوكل إليها".

وشدد على أن "الشعب اليمني العظيم سند للقوات المسلحة اليمنية في كل مهامها وعملياتها".

يذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أمس تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً ضد أهداف محددة للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ الباليستية.

وشدد أيضاً على أن القوات المسلحة اليمنية "لن تتردد في تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية" ضد الاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.