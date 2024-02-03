حزب الله يصدر بيانا بشأن العدوان الامريكي على سوريا والعراق

العالم- لبنان

و‏قال "الحزب" في بيانه: ان "ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية هو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعد على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية"، موضحًا أن "هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار الاحتلال الأميركي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التواقة إلى الحرية ‏والاستقلال.".

وأكد "حزب الله"، أن "العدوان الأميركي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأميركية بعدم رغبتها ‏في توسعة الصراع في المنطقة، وعلى العكس تمامًا فإنه يُسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة".

وذكر "أننا نعتقد أن هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما من الاحتلال الأميركي وعلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع شهداء وجرحى ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.