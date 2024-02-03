بالفيديو..سرايا القدس تدك تحشدات العدو في خانيونس

العالم-فلسطين

هذا و أعلنت كتائب"القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، أن مقاتليها "يدكّون بقذائف هاون تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غربي مدينة غزة".

وفي وقت سابق نشر الاعلام الحربي التابع لسرايا القدس مشاهد لإسقاط طائرة إسرائيلية جنوب غرب خانيونس وقصف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس إن الطائرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها من نوع "كواد كابتر"، مضيفةً "سيطرنا عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غرب خانيونس". وتابعت: "قصفنا بقذائف الهاون تحشدات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة خانيونس".