قيادي بحماس: منفتحون على مناقشة أي مبادرات لوقف جرائم الاحتلال

العالم-فلسطين

وخلال مؤتمر صحفي من بيروت، قال حمدان ان اي مفاوضات حول صفقة لتبادل اسرى يجب ان تتضمن ايضا انهاء معاناة الفلسطينيين وادخال المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

واعتبر حمدان في المؤتمر الصحفي ان الاحتلال النازي لم يتوقف عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف القيادي: اننا استلمنا مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في مؤتمر باريس و نحن منفتحون على أي مبادرات تستهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقال حمدان ردنا على المقترح يرتكز على أساس وقف العداون على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة ونثمن الجهود التي يبذلها الأخوة في كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

وحذّر من "التعاطي مع أخبار تنشرها جهات معادية"، مؤكدا أن "المصدر الوحيد والدقيق والصادق هو ما يصدر عن المقاومة وحدها".

ودعا حمدان كل الدول إلى "التدخل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتشكيل وفود رسمية وشعبية لكسر الحصار على غزة".

وفيما يتعلق بوقف بعض الدول دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال حمدان إن "هذه خطوة غير مسؤولة ومشاركة في حرب الإبادة ضد شعبنا".

وشدّد على أن "الاحتلال النازي لم يتوقف عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، وهذه الحرب شاهدة على إجرام الاحتلال ووصمة عار على جبين المشاركين فيها".

وأدان حمدان، "الاعتداء الأمريكي على سوريا والعراق واليمن"، واعتبره "خدمة للاحتلال وحماية لعدوانه على شعبنا والبنية التحتية في غزة، وأن العدوان الأمريكي يعزز اتساع المواجهة، وأن الاستقرار في المنطقة لن يكون إلا بوقف العدوان وإنهاء مظاهر الاحتلال".

يتبع..